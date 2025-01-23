倉佑北美AM需求看升

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

傳動系統製造大廠倉佑（1568）指出，AM市場客戶拉貨力道增加，美國市場更是明顯提振，也帶動相關供應鏈業者的財務業務順風起飛，看好2025年市場，倉佑將持續專注於汽車傳動系統相關產品技術的精進和半導體轉型的產品認證。

倉佑表示，在半導體產業市場布局方面，2025年將為公司轉型元年，為配合半導體客戶需求，嘉義廠加速認證，今年公司產能有望隨客戶需求增加而提升，新半導體產業客戶的新產品開發完成並送樣進行認證中。

此外2024年10月倉佑新廠已於馬來西亞動土開工，預計將於2026年第2季開始量產半導體前段製程設備的關鍵零件，也已啟動泰國廠投資計畫，持續深化東南亞市場的布局，倉佑持續推動公司的轉型與創新，有望新產能、新產品、新客戶三引擎動能發揮，為未來營運穩定增長奠定基礎。

倉佑指出，觀察近年因應美國汽車維修費、車貸利率走高，加上平均車齡拉長，AM市場需求水漲船高，帶動相關供應鏈業務起飛。

半導體 布局 美國

延伸閱讀

中鋼三箭齊發 搶救鋼市

新北捷運攜手旅學堂 淡海學童探索輕軌機廠

資誠領袖調查報告 企業加速轉型 運用AI獲利

全民權證／川湖 挑價內外15%

相關新聞

長興2024年每股盈餘2.33元

長興（1717）昨（23）日公告自結2024年12月稅前盈餘2.48億元，年增77.7%，每股稅前盈餘0.21元；累計2...

來億目標價 喊到595元

來億-KY（6890）訂單需求持續暢旺，日前董事會通過在印尼設立第三座廠，預計2026年逐步量產，外資紛紛點讚，其中摩根...

倉佑北美AM需求看升

傳動系統製造大廠倉佑（1568）指出，AM市場客戶拉貨力道增加，美國市場更是明顯提振，也帶動相關供應鏈業者的財務業務順風...

友達攜統一超 攻智慧零售

友達（2409）推動雙軸轉型策略，旗下子公司達擎積極布局智慧零售場域，攜手傑可達數位與零售業者統一超合作，整合先進顯示技...

AI用電量倍數成長 核電股仍是今年的飆股

ＡＩ高速運算用電量大，微軟、亞馬遜等的ＣＳＰ業者都積極尋找核電廠作為長期供電對象，帶動核電股漲勢。核電供電比重越高者，股價漲幅越大。

鎖定低評價績優成長股 航太需求高於供給

資金排擠效應，導致傳產類股較不受市場青睞，不過好公司終會獲得平反，低基期成長股是主要投資方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。