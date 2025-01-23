倉佑北美AM需求看升

傳動系統製造大廠倉佑（1568）指出，AM市場客戶拉貨力道增加，美國市場更是明顯提振，也帶動相關供應鏈業者的財務業務順風起飛，看好2025年市場，倉佑將持續專注於汽車傳動系統相關產品技術的精進和半導體轉型的產品認證。

倉佑表示，在半導體產業市場布局方面，2025年將為公司轉型元年，為配合半導體客戶需求，嘉義廠加速認證，今年公司產能有望隨客戶需求增加而提升，新半導體產業客戶的新產品開發完成並送樣進行認證中。

此外2024年10月倉佑新廠已於馬來西亞動土開工，預計將於2026年第2季開始量產半導體前段製程設備的關鍵零件，也已啟動泰國廠投資計畫，持續深化東南亞市場的布局，倉佑持續推動公司的轉型與創新，有望新產能、新產品、新客戶三引擎動能發揮，為未來營運穩定增長奠定基礎。

倉佑指出，觀察近年因應美國汽車維修費、車貸利率走高，加上平均車齡拉長，AM市場需求水漲船高，帶動相關供應鏈業務起飛。