來億目標價 喊到595元

來億-KY（6890）訂單需求持續暢旺，日前董事會通過在印尼設立第三座廠，預計2026年逐步量產，外資紛紛點讚，其中摩根士丹利（大摩）給予「優於大盤」評等，目標價從450元升至595元，花旗也給予「買進」，目標價維持525元。

大摩於報告中指出，來億-KY目前訂單能見度約六個月，產能利用率幾近全滿。由於國際品牌Hoka出貨量成長快速，預計2025年總出貨量為9,000萬雙，且平均售價會有一些成長。

此外，來億-KY今年將成為New Balance的供應商，並正與另外兩家新客戶合作，這兩家客戶都是全球前十大運動品牌，以跑鞋為主。目前前三大客戶產能增加計畫維持不變，但New Balance產能將從200萬提升至250萬雙。

大摩表示，預期來億-KY今年首季銷售將呈現更好的季節性成長，其中主因Adidas訂單穩定，以及Hoka將去年第4季的訂單調整至今年初，與Hoka的新產品上市時間表一致。

花旗指出，來億-KY隨持續強勁訂單及新客戶的額外貢獻，今年首季銷售額可能超越同期，顯示整年銷售額潛在上揚，獲利強勁明確。

針對大客戶Adidas，來億-KY越南廠持續增加產能，前年越南出貨比重約86%，去年前三季已來到93%；Hoka今年下半年產能亦將較上半年擴增約40%，來億-KY董事會更通過1億美元（約新台幣32.8億元）投資案，將在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步量產。