快訊

住蘇聯？川普「大清洗」各機關1類部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

頭城名店前車禍「砂石車連撞3車」現場畫面曝 議員座車慘被夾三明治

長興去年稅前盈餘27.44億元、成長25.7％ 每股稅前盈餘2.33元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

長興（1717）23日公告自結2024年12月份稅前盈餘2.48億元，較上一年同期增加77.7％，每股稅前盈餘0.21元；累計2024年全年稅前盈餘27.44億元，成長25.73％，每股稅前盈餘2.33元。

長興表示，12月三大事業部門營收均較上月增長，營收39.68億元，分別較上月及去年同期成長5.2％、9.7％，由於產品組合差異、年底季節性費用支出，毛利率略低於上月，12月稅前盈餘較上月減少23.3％，但仍較上一年同期成長77.7％。

傳統上，第4季逐漸轉淡，不過長興穩固市場銷售，第4季營收112.67億元，維持與第3季營收113.34億元相當，第4季稅前盈餘7.26億元則較第3季增加7.4％，表現優於預期。

2024年整體而言，三大事業部門獲利均有成長，全年稅前盈餘27.44億元，成長25.7％。特用材料、合成樹脂的整體銷長，且成本有利之下，獲利顯著增加；電子材料方面，乾膜光阻、精密設備的銷量持平，因產品組合優化，獲利也較上個年度成長。

長興表示，面對大陸市場的競爭，特用材料與合成樹脂布局海外市場已在2024年初見成效，期待今年海外市場比重持續提升。電子材料部門基期較低，乾膜光阻預期將隨整體產業增長，公司將致力提升高階產品占比及整體市場占有率；精密設備於台、日、歐美及大陸市場亦分別擬訂市場拓展策略，產品研發除精進ABF載板設備外，也將進入半導體設備領域。

半導體 營收

延伸閱讀

別忘了對獎！2024年11、12月統一發票周六開獎 為金蛇年添好彩頭

歐盟2024發電佔比 太陽能首度超過燃煤

2024年五大銀行新增房貸寫三紀錄 原因大揭密

上任至今沒開大罰單？金管會彭金隆親自釋疑 劃出三條紅線

相關新聞

AI用電量倍數成長 核電股仍是今年的飆股

ＡＩ高速運算用電量大，微軟、亞馬遜等的ＣＳＰ業者都積極尋找核電廠作為長期供電對象，帶動核電股漲勢。核電供電比重越高者，股價漲幅越大。

鎖定低評價績優成長股 航太需求高於供給

資金排擠效應，導致傳產類股較不受市場青睞，不過好公司終會獲得平反，低基期成長股是主要投資方向。

大同買庫藏股 提前達標

大同（2371）昨（22）日公告，庫藏股買回計畫提前達標，平均每股買回價格44.53元。

福壽 營收獲利拚成長

食品大廠福壽（1219）董事長洪堯昆昨（22）日表示，福壽擴大寵物食品布局進軍B2C（終端消費）市場，同時也擴大資本支出...

鄉林規劃台中購地推案

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰昨（22）日表示，中科台積電擴廠與捷運雙引擎啟動，台中房市持續看旺10年；受政府打炒房影...

中鋼三箭齊發 搶救鋼市

中鋼（2002）認同工會對政府提出的三大建言，包括要正視低價鋼材傾銷的問題，應官民合作積極推動「反傾銷稅、擴大公共建設、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。