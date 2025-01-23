鄉林規劃台中購地推案

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰昨（22）日表示，中科台積電擴廠與捷運雙引擎啟動，台中房市持續看旺10年；受政府打炒房影響，近期台中地價已鬆動，新興重劃區土地價跌5%以上，鄉林今年規劃至少在台中購入三塊土地，為推案作準備。

賴正鎰指出，今年台中最大宗土地新聞，就是興農股東會在1月上旬剛通過球場土地處分案，將由中科協議價購後，中科二期約90公頃擴建案，供台積電興建1.4或1奈米先進製程建廠。

賴正鎰認為，若能爭取到輝達及AI相關高科技業到台中設總部及擴廠，加上台中捷運建設多線齊發，AI科技與交通雙引擎火力全開，台中建設與人口將大躍進，他預估台中房市可延續剛性需求熱度，持續看旺10年。

展望2025年台中房市，賴正鎰提出四大趨勢，包括一、受房貸管控影響、推案供給量大的區域，住宅建案銷售鈍化；二、捷運題材發酵，以台中車站核心地段的老舊市區危老都更案爆發，老舊市區挹注新活水。

三、中科二期土地搞定，台積電擴廠帶來更多外來就業人口；四、水湳轉運中心、會展中心及綠美圖等今年底啟用，台中巨蛋如火如荼施工中，水湳經貿園區及十四期重劃區更是兵家必爭之地。

賴正鎰指出，金龍海嘯的第七波打炒房奏效，房市已回歸正常的市場機制，最近更傳出地價有鬆動跡象，部分建商過去兩三年土地吃飽飽，所以會先去化手上在銷建案及新成屋為主。