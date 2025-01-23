福壽 營收獲利拚成長

食品大廠福壽（1219）董事長洪堯昆昨（22）日表示，福壽擴大寵物食品布局進軍B2C（終端消費）市場，同時也擴大資本支出3億元以上，引進AI設備強化製程，看好今年營收、獲利有信心比去年好。

洪堯昆表示，原物料的未來走勢，現在沒有人看得出來未來會怎麼走，未來還是要看川普各種經濟政策變化；因應市場變動，福壽黃豆等原料庫存已經買到4月；大陸現在庫存量很多，短期性的變動不大，然而美國對於中國大陸任何的策略，長期還是會牽動黃、小、玉的價格波動。

食品是消費品，兩岸開放更多的交流，只要來台的旅客增加，就會造成更多的食、衣、住、行的民生需求，兩岸交流對於傳統產業的挹注比較明顯，科技產業較不易受惠，兩岸的開放，民生產業會立即受惠，兩岸往來頻頻後，金門就會率先感受到市場需求商機。

洪堯昆進一步分析蛋價，目前蛋價一直在跌，然而國內的需求都很強勁，價格不應該這麼低，受到中盤蛋商過年前囤積蛋告一段落影響，近期價格已經開始下滑；推估年後第一周蛋價還是會走跌；政策推動洗選蛋策略是對的，蛋品專業化對於消費者更有保障。福壽的洗選蛋比約七、八成。

福壽2024年受到雞肉、蛋價價格下跌波及，前三季營收為105.6億元，年減14.7%，稅後純益為1.21億元，年減47.6%，每股純益為0.36元。

福壽今年穀倉要投入AI進行設備及製程的改造，提高效率、減少錯誤率，預計每年的資本支出最少會跟去年差不多不2-3億元，考量到AI推動的速度要加快，今年資本資出會達到3億元以上。

福壽積極調整營運策略、優化組織架構，並深化B2C通路，獲得顯著成果，新年度會繼續加強寵物食品布局，經銷通路擴大布局，成功將自有品牌雞蛋駐超市通路、寵物食品導入連鎖藥局，並設立「福壽寵物旗艦館」，讓通路布局更完整細膩，每位消費者不只是去量販買，到各種通路都能買的到福壽的寵物食品。