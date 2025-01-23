大同買庫藏股 提前達標

大同（2371）昨（22）日公告，庫藏股買回計畫提前達標，平均每股買回價格44.53元。

大同花11個交易日就完成庫藏股買回計畫。

大同董事會今年元月6日通過預定買回庫藏股區間為42至70元，買回期間自1月8日至3月7日，預計最高買回8.3萬張，約占現有股本的3.55%。

預計將買回的庫藏股註銷，目的是為維護股東權益，且有利公司瘦身及提升獲利。

大同董事會21日決議修正庫藏股預定買回之區間價格與數量：買回股份總金額上限由35億元修正為35.62億餘元；預定買回期間由3月7日止縮短至3月5日止。預定買回數量由8.3萬股下修至7.55萬股。

買回區間價格由42元至70元，修正為42元至46.3元。預定買回股份占公司已發行股份總數比率由3.55%下修至3.23%。