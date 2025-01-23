台塑化、中油 迎漲價利多

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
丁二烯上下游族群去年營收概況 圖／經濟日報提供
丁二烯上下游族群去年營收概況 圖／經濟日報提供

大宗石化基本原料丁二烯受惠供應趨緊激勵，近一周報價大漲，截至目前為止，漲價每公噸70美元，單周漲幅5.2%，兩大供應商台塑化（6505）、中油將可受益，同時也有助下游衍生品生產廠台化、台橡和申豐、南帝等推升價格。

市場人士指出，觀察丁二烯近期漲勢，雖中國丁二烯產能利用率僅達74.2%區間，相較上季稍提升0.02個百分點，而且對岸裝置暫無檢修計畫，但受益於短期供應方及外盤價格處於高位支撐，加上下游合成橡膠市場亦佳，現貨成交價走高。

回顧亞洲各地區丁二烯近一周行情變化，大陸最新報價來到每公噸1,430美元，較上周漲5.9%；台灣方面，原料最新報價每公噸突破1,400美元關卡，站上每公噸1,410美元，較上周漲5.2%；東南亞方面，最新報價則較上周漲6.3%。

台灣兩大丁二烯供應商台塑化、中油都是依據現貨行情走勢調整對下游的價格，預期1月份可望調漲供料價，挹注獲利表現。

其次，下游的ABS部分，在汽車、家電外殼材料生產廠進場回補庫存，行情也有望趨於堅挺，有利供料商如台化、台達化、國喬和奇美等營運表現。丁二烯橡膠部分，同樣在輪胎工廠開工率上升下，對原料維持剛性需求，台橡將可受益。

至於合成乳膠生產廠南帝、申豐，營運後市也不看淡。據了解，全球醫療手套與乳膠產業鏈在2024年重現曙光，隨著相關手套去化庫存告段落，乳膠廠營運也隨著手套訂單回暖。

法人指出，觀察其他兩大石化基本原料乙烯和丙烯，近期報價表現也平穩，各守在每公噸870美元、855美元區間價位，目前中國大陸持續推出刺激經濟措施，如能促進房市回溫及淘汰無效率的落後產能，並提振內需，將可減輕生產過剩壓力。

台塑化

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