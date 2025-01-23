中鋼三箭齊發 搶救鋼市

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）認同工會對政府提出的三大建言，包括要正視低價鋼材傾銷的問題，應官民合作積極推動「反傾銷稅、擴大公共建設、綠色轉型」，同時也預告中鋼未來將三箭齊發，以扭轉鋼鐵業的困境。

中鋼認為，工會此次提出的三大建言，其見解「積極且務實」，業界指出，公司挺公會的意見，也預示該提關未來將推展的大方向，具有指標意義。

中鋼指出，國內鋼界目前已經針對低價進口鋼材擾亂市場的現象，向政府提出反傾銷訴求，全案依流程逐步推動，預期農曆春節後將有明確的結果出來。此外，擴大國內公共建設以及綠色轉型，都能有效為鋼鐵產業加分。

中鋼企業工會理事長陳春生說，大陸鋼市內捲競爭惡化，大量低價鋼鐵進口湧入台灣，對鋼鐵產業造成嚴重衝擊，引發包括岡山扣件產業鏈經營困難、甚至關廠倒閉的風險。

陳春生表示，政府應積極調查，對大陸進口鋼鐵產品課徵反傾銷稅，以協助促進國內鋼鐵產綠色轉型，穩定台灣經濟成長與產業升級。

全球環保意識提升，減碳已成為各國政府的重要議題，台灣明年開始徵收碳費，對國內傳產業衝擊不言而喻。值此產業變革轉機之際，政府應思考積極推動國內產業優先使用綠色鋼材，並訂定相應的獎勵措施，以鼓勵企業積極開發低碳、環保的製造技術，才能達成政府2050淨零碳排的政策目標。

中鋼企業工會倡議，政府要對進口鋼材課徵進口碳關稅，以維持貿易競爭的公平性，降低外國低價鋼材對國內市場的衝擊，以阻止紅色供應鏈狙擊台灣產業風暴。

但課徵碳費後，將導致產業外移及勞工失業疑慮，勢必對國內的經濟發展造成衝擊，政府應提早採取因應措施，推動公共建設和基礎建設，並指定使用國內鋼材，擴大綠色鋼材採購，不僅能提升國內基礎設施品質、帶頭促進國內鋼鐵及公共工程產業推動淨零碳排、減少對傾銷的高碳排進口鋼材依賴，還能創造大量就業與商機，提升國內產業的競爭力，順勢帶動經濟成長。

中鋼 反傾銷稅 鋼鐵

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