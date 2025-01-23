公司與關係人交易案 冠軍獨董持保留意見

冠軍建材（1806）昨（22）日公告獨董對今年度公司與關係人交易案持保留意見；對此，冠軍建材表示，由於先前公司在內控制度不嚴謹，為強化程序、制度，這次獨董建議將交易之利弊缺失等資料補充更詳細，因此採議案採保留意見。

2024年10月冠軍建材因疑似有侵占銷售磁磚貨款、逃漏稅等情形，遭檢調搜索；冠軍建材指出，公司已設立相關法律新規範、內控制度調整、重編2023年、2024年第3季財報等一系列措施，希望透過強化公司治理、制度，避免類似事件再發生。

冠軍建材強調，這次四位獨董對2025年公司擬與關係人交易議案，出具保留意見，是因希望冠軍建材在交易前，先有相關分析資料，如公司在銷售模式採用經銷制度應評估及分析該經銷制度的優缺點，又或是有相關交易的利弊分析。獨董認為，冠軍建材與具有實質關係的經銷公司進行相關交易的必要性，應有審酌同行業所採行策略模式等分析報告。