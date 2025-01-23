雲品新品牌 攻深度旅遊
雲品（2748）多角化發展營運事業，參與台東縣政府公開招租的「臺東市北町日式建築宿舍群」管理標租案，經過近一年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，全區占地2.1公頃，總計設有八棟日式町屋，將於2月15日起正式營業，餐飲項目則將於第1季末正式營運。
雲品總經理丁原偉昨（22）日表示，「寶桑町屋Machiya Posong」的營運，會以集團關係企業串連台北、烏來、礁溪、宜蘭南澳漢本、花蓮和平DAKA、花蓮米崙、台東延平等據點，將這些據點以Vantel自駕露營車、鐵道旅遊、航空旅運，串連變成線，再將線圍成面，打造國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人全新的旅遊目的地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言