雲品新品牌 攻深度旅遊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雲品（2748）多角化發展營運事業，參與台東縣政府公開招租的「臺東市北町日式建築宿舍群」管理標租案，經過近一年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，全區占地2.1公頃，總計設有八棟日式町屋，將於2月15日起正式營業，餐飲項目則將於第1季末正式營運。

雲品總經理丁原偉昨（22）日表示，「寶桑町屋Machiya Posong」的營運，會以集團關係企業串連台北、烏來、礁溪、宜蘭南澳漢本、花蓮和平DAKA、花蓮米崙、台東延平等據點，將這些據點以Vantel自駕露營車、鐵道旅遊、航空旅運，串連變成線，再將線圍成面，打造國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人全新的旅遊目的地。

台東 烏來 雲品

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