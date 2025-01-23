長榮航新機 賣萌搶客
長榮航新機搶客，新機高雄快閃。長榮航（2618）吸客再出招，受到國人喜愛的Hello Kitty「粉萌機」限時快閃，昨（22）日首航高雄-香港航線，用粉萌派對跟高雄民眾歡樂迎接新年。
法人推估，受惠於元月有新年及寒假假期，長榮航空各航線的載客率都達9成以上，隨著兩岸政策擴大開放，長榮航業績受惠，推估第1季業績有望續開紅盤。
長榮航空吸引南台灣消費者搶搭，Hello Kitty彩繪機「粉萌機」首度飛航高雄-香港航線，回應南部旅客期待，昨日起至2月28日止，「粉萌機」將執飛高雄-香港午航班，長榮航空昨日在高雄國際航空站舉辦慶祝活動，在農曆年節前來一場盛大的「粉萌派對」。
長榮航空12月合併營收達200.54億元，年增6.99%，客運營收126.42億元，年增0.24%，貨運營收53億元，年增25.79%；2024年合併營收2,210.09億元，較去年同期成長10.31%，單月合併營收及全年合併營收皆創高。
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