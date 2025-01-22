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迎春節、航空股起飛 台灣虎航衝上90元創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

農曆春節下周即將到來，加上中國大陸文旅部宣布近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，航空股迎來慶祝行情，台灣虎航（6757）盤中一度飆至93元，大漲逾4%，再刷新歷史新高，長榮航（2618）、華航（2610）也上漲逾1%。

國人出國旅遊熱度不減，航空股獲利亮眼，航空四雄華航、長榮航、星宇航空（2646）及台灣虎航2024年全年營收都寫下史上新高，其中，華航跟星宇航空營收創下單月、單季及全年三冠王；長榮航空單月及全年度的營收刷新歷史記錄。

隨著滑雪及農曆新年傳統出遊旺季到來，整體旅遊市場需求暢旺，台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航去年營收164.23億元創新高，今年希望超越去年，目標180億元。

台灣虎航商務長許致遠指出，2024年入台旅客為690萬人次，比2023年成長22.6%，相較之下台灣虎航成長動力更強，成長35%；2019年至今日本旅客來台恢復約55%，台灣虎航則恢復71%，另外，台灣虎航日籍會員去年成長逾七成，已破10萬人次。

許致遠表示，台灣虎航現於日本有20航點，今年將增加北海道帶廣、鳥取航點；神戶則在1年前就積極準備，去年12月才可送件，目前仍在等待日方批准；而九州現有佐賀、福岡、宮崎3航點，今年預計在佐賀及宮崎各增加1航班，並新增大分航點，串聯九州地區。

除了新增日本航點外，台灣虎航希望將航網優勢從東北亞延伸至東南亞，越南現在僅峴港航點，考量移工需求，增加芽莊、大叻及胡志明市航點；泰國現有普吉島航點，已評估新增清邁、恢復曼谷航點；馬來西亞則預計新增吉隆坡及檳城2航點。

台灣虎航去年11月29日才由創新板轉一般板上市，當天收在77.5元，在此之前股價已大漲一波，但12月中回檔休息後，股價又再一路墊高，今正式突破90元大關。

台灣虎航 長榮航空

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