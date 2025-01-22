大同減資 每股退0.5元

大同（2371）董事會昨（21）日通過現金減資案，大同董事會通過決議，為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，每股退還0.5元。同時將於3月17日召開股東臨時會討論減資案。

大同董事長王光洋在本月初時表示，今年確定可以發放股利，每股有望配發2元多一些，這將是大同睽違24年的配息案。若再加計現金減資退還0.5元，大同股東今年可望每股領到2.5元以上現金。

大同策略長丁爾昆昨天下午於證交所召開記者會，說明董事會重大決議。大同並因應主管機關要求同步公告，董事會決議修正庫藏股預定買回之區間價格與數量，買回股份總金額上限由35億元修正為35.62億餘元；預定買回期間由3月7日止縮短至3月5日止。

大同董事會決議事項

大同預定買回數量也由8.3萬股下修至7.55萬股。買回區間價格由原先的42元至70元，修正為42元至46.3元。預定買回股份占公司已發行股份總數比率由3.55%下修至3.23%。

大同董事會決議，擬辦理現金減資11億6,976萬8,340元，銷除股份1億1,697萬6,834股，以大同目前已發行股份總數23億3,953萬6,685股計算，減資比例為5%，每股退還現金0.5元，

大同減資後實收資本額為222億2,559萬多元，計22億2,255萬9,851股。減少股本全數以現金依各股東持股比率退還；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。

大同說明，減資後不滿1股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向大同股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足1股之畸零股，依減資換股基準日後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，並授權董事長洽特定人以該參考價承購。