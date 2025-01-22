太子砸7.6億元買信義區商辦

辦公室需求熱絡，信義區商辦「統一國際大樓」單價再創新高。太子（2511）昨（21）日公告，取得「統一國際大樓」27樓及六個車位，建物面積（含停車位）約430.15坪、土地面積約34.45坪，交易總金額7.68億元，交易人為寶慶國際股份有限公司、萬世成世界股份有限公司。

太子指出，此次購置扣掉停車位，換算每坪成交單價222.8萬元，為全台商辦單價新高，取得原因主要是投報率與壽險業門檻相當，提供穩定長期現金流。

上一次「統一國際大樓」的高價交易，為2022年12月保力達以總價14.51億餘元取得，扣掉車位後，換算每坪成交單價約211萬元，當時已為台北市A辦大樓單價新高，該大樓時隔二年再度交易，漲幅約5.5%。

高力國際董事黃舒衛表示，觀察整個信義計畫區辦公大樓，只有「統一國際大樓」可做各戶的交易。

黃舒衛表示，「統一國際大樓」地理位置佳，位處信義區精華地段，加上近年來產業擴廠升級、企業區域總部需求強，推升北市辦公大樓需求度高，創高價不太意外。