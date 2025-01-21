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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

中華車MG重返市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華車（2204）旗下熱銷車款MG HS 1.5T元月滿血回歸，以符合國產車自製率規範重新生產銷售，並將首次舉辦官方車主聚會，計畫號召3萬車主舉辦派隊，大動作宣示MG重回市場。

2024年MG HS僅賣了七個月就破萬台，如今重回市場，以單月銷售千台的實力，中華車今年營收可望大幅成長。

原本業界預期中華車推動MG自製率拉升，勢必造成成本大幅增加，並因而影響到MG車款的市場競爭力，不過在目前已公布的新年式接單價中，較原本的接單價上漲2.4萬元，漲幅低於市場預期。同時較競爭品牌仍然具有價格和配備的優勢，也被認為對MG HS的銷售影響有限，在重新回歸市場之後，銷售量持續看好。

MG去年大約只賣了七個月，去年8月之後就因為國產車自製率的規範，幾乎全面停擺，即使如此，全品牌的銷售仍達1.56萬台，單單HS車款即破萬台，品牌實力相當可觀。

MG在元月3日公告HS新年式售價，HS並開始交車、進入正常生產，預期將逐步恢復銷售，挹注中華車的營收。

中華車 國產車

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