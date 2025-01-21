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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

遠百春節檔業績拚增5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

遠百（2903）營運長林彰豐昨（21）日表示，對今年充滿信心，儘管出國人數持續攀升，但畢竟出國人數有限，對百貨業的衝擊不大，春節檔期預期可望成長5%，業績有望開紅盤。

林彰豐指出，去年百貨業的低迷與第1季假期縮短有關，加上2023年基期高，使2024年業績表現受限。然而，2025年的情勢已有改善跡象，寒冷天候對服飾及冬季商品銷售的拉動效應顯著，加上今年過年期間假期拉長至九天，比去年多了兩天，有利內需買氣。

遠百去年營收約610億元，在寶慶店結束營運以及出國熱潮衝擊下，全年僅與前年相當。然而，隨著出國潮影響力逐漸減弱，加上今年農曆春節連假長達九天，遠百全年營收目標衝625億元，年增率約2%。

遠百也持續透過改裝及櫃位調整進一步提升競爭力。其中，台中大遠百的愛馬仕正在進行大規模改裝，預計第1季底完工，DIOR也在擴大營業面積，將擴大至1、2樓；板橋大遠百則計畫地下一樓新增餐飲櫃位，藉此吸引更多來客。目前餐飲占板橋大遠百比重約25%，包括鼎泰豐、海底撈都是館內的人氣餐飲。

板橋大遠百同時也是去年遠百各分店成長最亮眼的指標大店，2024年業績創下122億元的新高。

遠百 餐飲

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