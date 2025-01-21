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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

中鋼去年稅前盈餘45億

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（21）日公告，自結2024年12月合併稅前盈餘6.9億元、年減逾24%，去年全年稅前盈餘45.7億元，與2023年相當。展望後市，隨著區域戰爭有望陸續熄火，全球大重建商機加持，預期鋼價有撐，後市不淡。

中鋼2024年累計營業收入3,605億元，合併營業利益17.9億元，稅前盈餘45.7億元。其個體公司鋼品銷售量方面，去年12月銷售59.4萬公噸，全年累計鋼品銷量758萬公噸。

中鋼指出，累計合併稅前盈餘較去年同期略減，主要鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入和營業利益減少，但礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

法人表示，去年是中鋼艱辛的一年，從各項產銷數據顯示，鋼鐵事業遭遇極大考驗，待克服的問題相當多。反觀多家中鋼用戶的鋼鐵產銷表現以及獲利都有不錯的表現，國內鋼鐵上下游的運營結構悄悄產生變化中。

中鋼指出，展望鋼鐵後市，近期歐美央行調整降息節奏，以因應通膨回落速度放緩；OECD預估2025年全球經濟成長率將達3.3%，仍維持穩健成長；中國大陸今年計畫擴大經濟刺激及貨幣調控強度，推進大規模設備更新和消費品以舊換新，國際總體經濟動能有一定推升作用。

國內部分，中央銀行預測2025年台灣經濟成長率為3.25%。中鋼專家表示，近期美國洛杉磯火災狂燒萬戶民宅有望產生重建鋼材需求，有助支撐鋼需，鋼市前景持穩。

法人分析，尤其市場預期美國川普新政府上台後，俄烏戰爭將進到倒數計時，接下來有高達4,000億美元甚至5,000億美元以上的重建經費蓄勢待發，全球鋼鐵需求有機會迎來大成長期，中長期不看淡。

中鋼 鋼鐵

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