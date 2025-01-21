大同董事會通過現金減資案 擬每股退還0.5元現金

大同（2371）策略長丁爾昆21日下午5時，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，說明董事會今天重大決議，為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，每股退還0.5元。

大同董事長王光祥日前表示，今年確定可以發放股利，每股有望配發2元多一些，這將是大同睽違24年的配息案。若再加計現金減資退還0.5元，大同股東今年可望每股領得2.5元以上現金。

大同表示，擬辦理現金減資新台幣 11億6,976萬8,340元，銷除股份1億1,697萬6,834股，以大同目前已發行股份總數為普通股23億3,953萬6,685股計算，減資比例為5%，每股退還現金新台幣0.5元，發放至元為止(元以下捨去)。減資後實收資本額為新台幣 222億2,559萬8,510 元，計22億2,255萬9,851股。減少股本全數以現金依各股東持股比率退還；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。

大同說明指出，依前述已發行股份總數計算，每仟股減少50股（即每仟股換發950 股），減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向大同股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人以該參考價承購。

這次現金減資換發新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。將俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

另外，這次現金減資基準日前，如因股本發生變動，致影響發行在外流通股份數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或減資案因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東會授權董事長全權處理。