南僑2024全年獲利10.09億元 EPS 4.07元
南僑（1702）受到匯率波動及大陸經濟才剛開始復甦波及，自結2024年累計全年獲利10.09億元，較去年同期略減3.09%，每股稅後純益4.07元。
南僑12月營收22.77億元，較去年同期21.08億元，增加1.69億元，年增率為7.98%；12月自結稅後損益1.08億元，較去年同期196,426千元，減少87,690千元，年減44.64%，每股稅純純益為0.44元。
南僑2024年累計全年營收237.35億元，較去年同期226.80億元，增加10.55億元，年增率為4.65%；自結累計全年獲利10.09億元，較去年同期10.41億元，略為減少3220萬元，年減3.09%，每股稅後純益4.07元。
南僑轉投資的小金雞陸續浮上檯面，南僑食品集團(上海)已於2021年5月上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在大陸掛牌的企業；南僑今年IPO再添丁，轉投資子公司皇家可口2024年已成功的登錄興櫃交易；南僑另一隻小金雞泰國南僑也正在評估要進入資本市場。
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