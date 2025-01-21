川普上任戰事有望弭平 重建商機來了？中鋼盤中站上20元

美國新總統川普2.0即將展開，以哈、烏俄戰事有望弭平，法人指出，若兩大戰事能順利在川普上任後告終，全球有望迎來大重建契機，對國際鋼鐵需求帶來巨大的增長動力，鋼鐵股21日大多上揚，中鋼構（2013）、海光（2038）、中鋼（2002）盤中皆漲逾3%，中鋼站回20元，大成鋼（2027）上漲逾2%。

川普20日宣誓就任美國總統，俄羅斯總統普亭當天除了道賀，還表明俄方對於與川普新政府就俄烏衝突進行對話持開放態度。川普也表示，他計劃近日與俄羅斯總統普亭通話，而普亭也表達了與川普會面的興趣。

中鋼專家說，美國總統川普不斷公開強調，會在短時間內結束俄烏戰爭，加上以色列已初步與哈馬斯達成停火協議，只待最後確定人質釋放。市場認為，若兩大戰事都能順利落幕，鋼界將進到全球性的戰後重建。

烏克蘭被戰火摧殘三年，道路、橋樑、電力系統和公共建築等基礎設施損毀嚴重，據世界銀行估計，烏克蘭的重建成本可能高達4,110億美元，戰後經濟復甦需大量投資於能源、交通和科技設施，對鋼鐵產業回溫是一大助力。

中鋼專家指出，隨著川普2.0即將上台執政，愈來愈多人相信川普是生意人，應有能力拚經濟，其表面上雖強調美國優先，但最大經濟體繁榮，仍可帶動周邊與相關產業鏈復甦，「情勢可能比預期好很多」。

中鋼去年12月營收年增0.5%、月增2.1%，符合市場預期。法人表示，2025年全球鋼鐵市場需求有望落底回升，印度、東南亞、中南美洲及中東非洲等地鋼鐵需求成長，加上中國市場需求經歷連續四年下滑後，市場規模已回到疫情前水準，中國需求疲弱的影響逐漸淡化。

中鋼今股價再度向上墊高，盤中一度漲至20.3元，漲幅逾3%，累計波段漲幅約12%。