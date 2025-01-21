經營虧損董監卻加薪 112年上市櫃肥貓公司名單出爐

證交所今日公布民國112年上市公司稅後虧損，但董監事酬金總金額或平均酬金增加的上市公司，俗稱肥貓公司共有91家，其中，農林（2913）112年度虧損2.87億元，董監事酬金總金額增489.1萬元，增加最多；董監事平均酬金增加最多的則是全福生技（6885），112年虧損6.88億元，董監事平均酬金增加51.1萬元，112年平均每位董監事酬金為59萬元。

112年上櫃公司稅後虧損，但董監事酬金總金額或平均酬金增加的肥貓公司則有113家，其中以生華科（6492）稅後虧損2.96億元，董監事酬金總金額增加280萬元增加最多；董監事平均酬金增加最多也是生華科，董監事平均酬金增加44萬元，112年平均每位董監事酬金103萬元。

董監事酬金相關資訊可在公開資訊觀測站的公司治理專區查詢，投資人可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比、平均每位董監酬金等。

另外，公開資訊觀測站也公布「112年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的上市、上櫃公司資訊，包括112年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金，公開相關資訊以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金。