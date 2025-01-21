全市場唯一公仔概念股！野獸國登興櫃 盤中大漲逾90%

公仔概念股野獸國（6995）21日以每股30元登錄興櫃，上演蜜月行情，股價最高一度衝達57.8元，盤中大漲逾90%。野獸國目前在國內上市櫃公司中並無可參考之營運項目完全相同同業，堪稱是全市場唯一的公仔概念股。

野獸國成立於2010年，主要營業項目包含IP授權收藏玩具、文具、禮品等周邊商品製造及銷售，並以自有品牌行銷世界，合作伙伴包含眾多世界知名IP品牌。

在IP代理授權上，野獸國取得國際各大一級影業IP商品製造及銷售的權利，收藏玩具授權範圍囊括美洲、歐洲、亞太地區，為台灣少數將自製玩具及展覽銷售至海外企業。此外，野獸國也擁有品牌門店及電子商城，從IP授權服務、產品開發、產品銷售、實境娛樂一條龍式經營IP授權產業的生態鏈，增加IP授權商業價值以及延續IP生命周期。

董事長楊詠喨指出，IP商品已經完整融入所有人的生活，公司策略朝向海外並進，隨著公仔玩具市場熱絡下，有助於維持市場動能良好，未來將進一步打世界盃。

野獸國2024年營收13.41億元，年增26.28%，創下歷史新高；自結去年前11月稅後純益1554萬元，每股稅後純益0.97元，較2023年虧轉盈。楊詠喨表示，因應製造業的全球變遷，野獸國去年開發泰國產線並取得合作，讓原先的製造基地部署更加符合全球市場需求。