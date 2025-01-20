貨櫃三雄前景 變數多

貨櫃輪兩利空罩頂，牽動三雄後市。美國總統川普上任、以哈停火協議生效牽動貨櫃業者紅海復航，運力恐大增；加上華人農曆年長假將屆，貨量短期已消化完畢，業內人士指出，3月前運價恐走跌，牽動長榮（2603）、陽明、萬海營運表現。

國內的物流業者分析，華人農曆年前一、兩周，運價都是逐周下修走勢，推估因為市場變數太多，包括美國總統川普就任等，運價回檔修正的時間有可能會拉長到3月中、下旬。

美國總統當選人川普宣誓就職後，將大舉發出百項政策，預料會進一步影響到全球貨櫃輪市場變化，國內的航運業界長榮、陽明、萬海及貨攬業龍頭台驊等都屏息靜觀。

法人分析，紅海危機推升運價價格飆漲「大航海時代」再現，船舶無法經紅海到歐洲，使船舶使用數量增加，因運力短缺航次變少，紅海問題消耗市場15-20%運力，使市場供、需混亂，2025年中東地緣政治問題，仍是影響紅海最大關鍵。

貨櫃三雄怎昨日股價仍持續走弱，長榮、陽明創下近三個月來新低，長榮跌破200元大關、探近三月新低，股價來到199.5元；陽明跌2.4%、收67.1元；萬海跌2.4%、股價來到五個月來低點，收74.7元。

據悉，以色列與哈瑪斯的首階段停火協議於19日生效，全球貨櫃最新開出來的運價指數連兩跌；不過，在以色列、哈瑪斯雙方的矛盾是否全然化解，仍有待觀察。航運業界認為，近期運價下跌，主要是反映農曆年即將到來貨量減少，紅海復航問題則仍待觀察。

中東地緣政治造成紅海危機，再度改變2024年全球貨櫃輪生態，貨櫃三雄2024年前三季的獲利輕鬆賺進一個資本額；長榮海運2024年累計前三季稅後純益達1,087.5億元，年增239.4%，每股純益為50.68元；陽明累計前三季整稅後純益516.3億元，較去年同期增加750%，每股純益為14.79元；萬海累計前三季稅後純益為達346.2億元，每股純益為12.34元。

國內的海運業者普遍認為，因為全球貨櫃輪的租船需求很旺租金價格居高不下；紅海危機問題、船舶大型化持續造成各大知名港口塞港，造成船舶供給吃緊。不過，若紅海一旦復航，則運力恐增加，導致運價鬆動。

根據全球港口周報，各港口錨地等待進港船舶運力達265萬TEU，約占全球船隊運力 8.5%，顯示塞港狀況仍很嚴重，對第1季的市場運價產生支撐效果。