快訊

拿到川普就職典禮邀請票了 我立委代表團搭地鐵趕路

立院夜審預算案爆衝突！吳沛憶揪一疑點 吳春城衝上前拍桌理論

新北某公幼逼遲到童「撐牆倒立」？ 教育局稽查結果出爐

新纖為多角化布局 董事會通過55億元成立新昕資本公司

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新纖（1409）20日公告，擬籌設新昕資本股份有限公司，投資金額不超過55億元。新纖表示，成立新公司的目的是為了強化多角化布局，不過這家新公司尚在籌備中，新纖母公司出資金額及持股比重尚未確定，未來這家新昕資本公司的發展方向也尚無法對外揭露。

新纖公告指出，董事會通過將以每單位價格10元，不超過5.5億股、交易總金額不超過55億元的價位成立新昕資本公司，這家公司設立目的是強化多角化投資策略及營收來源多元性，這家新公司的資金來源將為自有資金及銀行借款，但由於新昕資本公司尚未設立完成，因此新纖對新昕資本公司實際持股及投資金額尚待確定。

新纖去年8月召開法說會時，總經理歐金達曾宣示，新纖將持續投入創新研發、土地開發、海外布局等三大動能，帶動營運持續成長。

布局 新纖

延伸閱讀

親人都騙！台中男騙表弟當車手 躲國外遙控警抓人送辦

線上保單借款利率殺到2.5% 須注意申請期限

房地持有稅 不能列交易費用

襪子洗好怎麼曬影響乾燥效率 掛錯方向恐變形又縮短使用壽命

相關新聞

jpp迎伺服器大單 泰國擴廠

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）今年喜迎AI伺服器零組件大單，目前正在泰國廠擴建廠房，並且預計在當地...

鋼市可望迎高成長期

美國新總統川普2.0即將展開，以哈、烏俄戰事有望弭平，法人指出，若兩大戰事能順利在川普上任後告終，全球有望迎來大重建契機...

貨櫃三雄營運有撐

貨櫃運價指數連二跌後，以色列與哈瑪斯的首階段停火協議預定19日生效，正逐步落實，不過全球貨櫃輪業者都認為「暫時難返紅海」...

超商雙雄 搶搭IP熱潮

根據麥肯錫報告指出，去年全球療癒市場約1.5兆美元；業者指出，其中角色IP商機近兩年來更是翻倍成長，超商雙雄統一超（29...

美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

美東碼頭罷工警報解除，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）歷經一番談判後，8日宣布達成為期六年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。