新纖為多角化布局 董事會通過55億元成立新昕資本公司

新纖（1409）20日公告，擬籌設新昕資本股份有限公司，投資金額不超過55億元。新纖表示，成立新公司的目的是為了強化多角化布局，不過這家新公司尚在籌備中，新纖母公司出資金額及持股比重尚未確定，未來這家新昕資本公司的發展方向也尚無法對外揭露。

新纖公告指出，董事會通過將以每單位價格10元，不超過5.5億股、交易總金額不超過55億元的價位成立新昕資本公司，這家公司設立目的是強化多角化投資策略及營收來源多元性，這家新公司的資金來源將為自有資金及銀行借款，但由於新昕資本公司尚未設立完成，因此新纖對新昕資本公司實際持股及投資金額尚待確定。

新纖去年8月召開法說會時，總經理歐金達曾宣示，新纖將持續投入創新研發、土地開發、海外布局等三大動能，帶動營運持續成長。