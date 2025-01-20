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志強-KY去年EPS 8.15元 營收、獲利創歷史次高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

志強-KY（6768）公布2024年自結財報數字，全年合併營收184.44億元，年增29.8%，若以功能貨幣（美元）計算，美元營收為5.74億美元，年增25.8%；營業利益16.07億，年增234.8%，每股純益8.15元，年增193.2%；2024年營收、獲利、每股純益都創歷史次高。

志強-KY去年營業毛利38.17億元，年增61.3%；營業利益16.07億元，年增234.8%，稅前淨利為20.25億元，年增165%，每股純益8.15元，年增193.2%。

志強-KY去年第4季合併營收52.1億元，年增29.3%，若以功能貨幣（美元）計算，第4季美元營收為1.61億美元，年增27.4%；第4季營業毛利10.2億元，年增34.9%；營業利益4.47億元，年減103.2%；稅前淨利5.76億元，年增 124.1%；每股純益2.37元 ，年增178.8%。

志強-KY為國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場年複合成長率為5.01%。伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。

志強-KY成立於2000年，以代工知名國際品牌（如Adidas、Nike等）鞋類產品製造為主要業務，產品可分為運動鞋及休閒鞋，銷售市場以歐美為主。目前志強-KY集團營運總部位於台灣台中市，於越南及柬埔寨共設有六座工廠。

營收 足球

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