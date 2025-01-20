超商雙雄 搶搭IP熱潮
根據麥肯錫報告指出，去年全球療癒市場約1.5兆美元；業者指出，其中角色IP商機近兩年來更是翻倍成長，超商雙雄統一超（2912）、全家積極與流行的IP合作推出聯名活動，可望拓展新客群和衝刺業績。
統一超旗下7-ELEVEn在全台逾1,800店設有IP專門層架，帶動相關類別業績成長六成；全家則推熱門IP「吉伊卡哇」集點購與聯名盲盒概念鮮食餐盒，同樣也挹注業績成長。
7-ELEVEN指出，觀察到台灣人受日韓「盒玩經濟」文化影響，帶動購買扭蛋、趣味盒玩等商品頻率翻倍。因此在全台逾1,800店設有「OPEN PLAZA肖像主題」專區販售逾30種IP肖像，帶動相關類別業績成長六成。此外，7-ELEVEN自2021年引進日本一番賞、抽抽樂，目前全台已有超過逾3,000家門市導入，發現以獎項結構、角色話題等檔期商品最受到青睞，尤其又以高收藏價值的大型角色模型一番賞銷售最佳。
看好IP商機，全家也與熱門日本IP「吉伊卡哇」推出集點加價購活動，並同步推出與IP聯名、盲盒概念的鮮食餐盒帶動消費者搶購，預估檔期業績可達雙位數成長。此外，全家指出，本檔期與「不二家」聯名的霜淇淋在開賣兩周內就賣出近百萬支，也優於預期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言