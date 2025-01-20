超商雙雄 搶搭IP熱潮

根據麥肯錫報告指出，去年全球療癒市場約1.5兆美元；業者指出，其中角色IP商機近兩年來更是翻倍成長，超商雙雄統一超（2912）、全家積極與流行的IP合作推出聯名活動，可望拓展新客群和衝刺業績。

統一超旗下7-ELEVEn在全台逾1,800店設有IP專門層架，帶動相關類別業績成長六成；全家則推熱門IP「吉伊卡哇」集點購與聯名盲盒概念鮮食餐盒，同樣也挹注業績成長。

7-ELEVEN指出，觀察到台灣人受日韓「盒玩經濟」文化影響，帶動購買扭蛋、趣味盒玩等商品頻率翻倍。因此在全台逾1,800店設有「OPEN PLAZA肖像主題」專區販售逾30種IP肖像，帶動相關類別業績成長六成。此外，7-ELEVEN自2021年引進日本一番賞、抽抽樂，目前全台已有超過逾3,000家門市導入，發現以獎項結構、角色話題等檔期商品最受到青睞，尤其又以高收藏價值的大型角色模型一番賞銷售最佳。

看好IP商機，全家也與熱門日本IP「吉伊卡哇」推出集點加價購活動，並同步推出與IP聯名、盲盒概念的鮮食餐盒帶動消費者搶購，預估檔期業績可達雙位數成長。此外，全家指出，本檔期與「不二家」聯名的霜淇淋在開賣兩周內就賣出近百萬支，也優於預期。