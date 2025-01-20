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jpp迎伺服器大單 泰國擴廠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）今年喜迎AI伺服器零組件大單，目前正在泰國廠擴建廠房，並且預計在當地購置新土地，以利後續再次擴大廠房，全力滿足客戶需求。

jpp 2024年營收23.95億元，創新高，年增6.7%。jpp指出，該公司去年第2季雖然遭遇營運逆風，隨著終端雲端服務供應商（CSP）客戶營運策略改變，以及航太新客戶與歐洲子公司營運轉佳，下半年開始恢復成長動能，最終繳出亮眼成績單。

展望今年，jpp表示，該公司深耕泰國，加上多年來浸潤在航太級機構件生產與開發，隨著AI需求爆發，公司已成為客戶尋求伺服器解決方案的最佳合作夥伴，目前產品涵蓋AI伺服器的機櫃、機殼、電源機構件、水冷機構件級擴充機構件等。

jpp預估，從在手訂單來看，今年需求將比去年大幅增長，因此正處於密集生產與準備階段，同時也正在興建三層樓新廠房，預計下半年完工，並在現有基地後方新購土地，為即將迎來的商機做好準備。

伺服器 航太

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