貨櫃三雄營運有撐

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃運價指數連二跌後，以色列與哈瑪斯的首階段停火協議預定19日生效，正逐步落實，不過全球貨櫃輪業者都認為「暫時難返紅海」，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明、萬海首季營運仍不看淡。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表態要求哈瑪斯公布即將獲釋的人質名單，否則停火協議不會生效，將「繼續轟炸加薩」，目前哈瑪斯初步交出規劃釋放人質的名單，而後續是否全面落實停戰協議，業界仍緊盯。

國內的航運業者指出，紅海危機沒有改變，全球貨櫃輪第1季將繼續繞行好望角，貨櫃三雄2025年第1季仍是大賺局面，這波的景氣榮景已經延續到2025年，今年上半年的景氣透明度拉高。法人分析，貨櫃三雄股價跟淨值表現完全不成正比，如果今年上半年運價跟市場的公司透明度拉高，長榮、陽明及萬海2024年一定是高配息，2025填息的可能性大。

長榮海運公布2024年12月合併營收381.37億元，月增5.66%、年增61.41 %；陽明12月單月營收為172.48億元，年減 1.31%、年增62.02%；萬海12 月合併營收143.89億元，月增7.19%，年增72.21%。

萬海 長榮海運

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