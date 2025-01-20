鋼市可望迎高成長期

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
全球大重建鋼市受惠概況
全球大重建鋼市受惠概況

美國新總統川普2.0即將展開，以哈、烏俄戰事有望弭平，法人指出，若兩大戰事能順利在川普上任後告終，全球有望迎來大重建契機，對國際鋼鐵需求帶來巨大的增長動力，全球鋼鐵股蓄勢待發，中鋼（2002）、中鴻可望率先受惠。

法人指出，鋼鐵產業長期來存在「上肥下瘦」鐵律，簡單講就是上游煉鋼廠的獲利優於下游加工廠，中鋼與中鴻是二大專業上游熱軋底材供應廠，後續表現受投資圈注目。

尤其中鋼董事長黃建智上周發出向員工賀年的公開信，強調將以快速、大膽、彈性突圍，全面提升競爭力，強調要「有感」改善營運績效；投資圈深信中鋼已經準備好多套策略劇本，帶動營運持續反彈向上。

法人表示，美國洛杉磯大火燒毀萬戶民宅，激發重建商機，立即催化全球鋼鐵產業鏈從上游的鐵礦到鋼材成品強漲。中鋼個股從低點18.1元漲到19.55元，短短4個交易日大漲8%；同一時間中鴻表現更狂，從16.3元低點一路直奔18.35元，跳漲12.5%。

中鋼專家說，美國總統川普不斷公開強調，會在短時間內結束俄烏戰爭，加上以色列已初步與哈馬斯達成停火協議，只待最後確定人質釋放。市場認為，若兩大戰事都能順利落幕，鋼界進到全球性的戰後重建，大規模的基礎設施投資和產業重建計劃已經箭在弦上、不得不發。

中鋼專家指出，以烏克蘭為例，由於被戰火摧殘三年，道路、橋樑、電力系統和公共建築等基礎設施損毀嚴重，據世界銀行估計，烏克蘭的重建成本可能高達4,110億美元，需要大規模資金投入以恢復正常經濟運作。

據信，多家全球跨國投資機構內部，很早就擬定烏克蘭經濟重建計劃，並且與政界、商界進行多方合縱連橫，共享烏克蘭戰後重建大餅，戰後經濟復甦需大量投資於能源、交通和科技設施，對鋼鐵產業回溫是一大助力。

上市鋼廠主管表示，在跨國公司參與下，美國及其他國家的大型建築與鋼鐵企業將成為戰後重建主力，進一步驅動鋼材需求顯著增長，全球鋼鐵市場可能迎來新一輪高成長期。

法人分析，戰後重建大前提下，鋼鐵股具備明顯的增長潛力，尤其是龍頭企業更值得關注，但同時也需要關注地緣政治和供應鏈相關的風險，進行靈活應對，以捕捉戰後重建帶來的投資機遇。

中鋼 鋼鐵股

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