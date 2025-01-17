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山林水奪兩大案 總價29億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

山林水（8473）昨（17）日報捷，成功取得兩大指標性專案，包括台灣自來水公司第七區管理處「澄清湖淨水場委外代操作暨維護」委託專業服務案，以及中部科學園區「台中園區汙水下水道系統委託操作維護工作」案，兩大案合計合約金額達29億元。

山林水指出，澄清湖淨水場為大高雄地區的重要水源供應樞紐，約可供40萬CMD自來水，此次專案合約金額達5億多元，涵蓋淨水場操作維修保養、水質檢測與分析，以及廢水與汙泥處理再利用等多項服務。公司將結合先進淨水技術與精細化管理，確保供水穩定性與水質安全，為當地居民提供高品質的飲用水，同時助力區域經濟發展與居民生活品質提升。

在水資源管理領域，山林水再下一城，成功取得中部科學園區「台中園區汙水下水道系統委託操作維護」四年合約，合約金額逾23億元。

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