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鋼筋新盤價 估開平高盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
鋼筋生產廠去年營收情況
鋼筋生產廠去年營收情況

在鋼筋盤價調降和國際廢鋼報價走揚的雙重激勵下，國內鋼筋市場近一周來買氣大增，全台鋼廠初估有13至15萬公噸新單進帳，豐興（2015）、東鋼、海光和威致將可雨露均霑為營運加持。市場並預期下周新盤價傾向平高。

市場人士表示，國際廢鋼、鐵礦砂近期行情疲軟，加上中國大陸和俄羅斯的小鋼胚以低價侵台，使得鋼筋內銷市場呈現濃厚的觀望氣氛，條鋼廠相繼調降盤價應對。

以豐興為例，因應南部同業降價爭單，13日鋼筋降價每公噸300元，新牌價為每公噸1.77萬元，型鋼跌價每公噸500元，新牌價為每公噸2.43萬元，廢鋼收購價則維持每公噸8,600元。

隨後，國際廢鋼原料行情出現變化，美國貨櫃廢鋼供應商看準料源趨緊，展開拉抬動作，由上周報價每公噸295美元喊漲至300美元以上，加上大陸小鋼胚行情也觸底反彈，進而吸引全台盤商和工地直接用戶進場布局庫存。

市場初估，截至昨（17）日為止，全台條鋼廠接單普遍有所斬獲，多者單量達4萬公噸，少者也有1、2萬公噸，近一周新單數量超過10萬公噸、逼進13至15萬公噸的規模，至於成交行情，中北部落在每公噸1.7萬至1.71萬元，南部則處於每公噸1.66萬至1.67萬元區間。

法人指出，隨著雨季結束，各地方工地多正趕工進度，豐興、東鋼、海光和威致等鋼廠近日獲新單加持下，營運前景增溫可期。至於下周鋼筋和廢鋼等新盤價部分，市場預期起碼可站穩在平盤之上，若這一、兩天廢鋼報價再有所波動，不排除有調高機會。

展望未來，法人指出，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。

至於電子廠房擴建如台積電、台達電等廠房工程也正啟動，加上各式社會住宅案相繼推出，有利鋼筋需求維持穩定。

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