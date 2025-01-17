慧洋發七個月年終獎金

慧洋（2637）董事會昨（17）日通過員工2024年度年度獎金分配案，即便第4季散裝市況略為回檔，2024自結全年稅前盈餘60.64億元，年增83.73%，每股稅前盈餘達8.12元，相較前一年度4.38元大幅成長3.74元，為激勵集團士氣、並持續感謝員工過去一年辛勞與付出，將發放年度獎金平均七個月。

慧洋表示，公司照顧員工不遺餘力，不論是市場供不應求營運創高峰、抑或是疫情期間或散裝市況不佳情況下，仍然維持發放最低四個月以上之年度獎金，不吝與集團所有成員分享營運成果，同時亦不忘股東長期的支持與信賴，將參考過去發放比例、現金殖利率與產業行情，給予合適之股利分配。

對散裝航運而言，2025將會是關鍵的一年，環保法規日趨嚴謹，預期地緣政治與全球政經局勢變化亦將影響原物料貿易、航運路線，多空因素交雜情況下，慧洋將維持審慎態度，持續觀察農曆新年後運價指數之走勢，惟員工與股東是慧洋重要之資產，保障員工福利與股東權益是公司應盡的責任與義務，期許集團內外上下團結一心，持續為2025衝刺，開創營運新局面。

慧洋2025年及2026年也會視市場需求與二手船舶價格適時淘汰老舊船舶，而同時也會有兩艘節能新船預計於2025年第4季交船，維持每年都有新運力加入，增進船隊營運效率。面對全球政治局勢變化影響經濟與貿易，美國對各地區域衝突態度轉趨積極，未來戰後重建可望帶動原物料需求，並進一步推升散裝運價、指數回升。