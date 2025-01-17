快訊

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

大同新能源事業傳捷報

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大同（2371）昨（17）日宣布，旗下新能源事業大同智能第一個自建超高壓供電系統儲能案場正式完工併網送電。場址位於大園電纜廠區內，目標在3月底前完成相關測試後，將加入電力交易平台參與台電輔助服務，有助提升電網穩定。未來工商與家用表後儲能及虛擬電廠亦將為大同智能業務推展重點。

大同目前建置的儲能電量已逾115MW，自建之E-dReg儲能電量約50MW，分別位於觀音廠6MW及本案電纜廠超高壓系統的44MW。

大同表示，此次自建AFC E-dReg儲能案場約44MW/158.89MWh，每日提供126.4MWh儲電量，相當於12,600家戶用電量，總建置面積7,036平方公尺，由大同重電負責建置超高壓連接站及升壓站、電纜廠的超高壓電力纜線等設備，並有上、下基地，16間電池組合屋，電池模組採用國際大廠三星SDI E4，電力轉換系統PCS由PE 與 Fimer(ABB)供應， 搭配大同重電自產的非晶質高效能變壓器、高低壓盤，展示大同在儲能設計建置及機電整合之一站式服務能力。

大同長期參與台灣電力基礎建設並率先發展智慧能源系統與應用，包含台灣第一座微電網示範園區，遠至離島南沙、東沙、七美島的微電網系統，台電電力交易平台日前上線，大同也是台灣第一家上架增強型動態調頻儲能系統的營運商，亦參與全台第一套兆瓦級大型儲能案場建置。

延伸閱讀

寧德投資轉向 聚焦整車

大同6.6億買1.5萬張庫藏

中央大學白色能源屋尖端科技開箱 3教授分享綠能新科技

2年內新能源利用率高於90% 陸能源局：優化綠能調節

相關新聞

大同新能源事業傳捷報

大同（2371）昨（17）日宣布，旗下新能源事業大同智能第一個自建超高壓供電系統儲能案場正式完工併網送電。場址位於大園電...

慧洋發七個月年終獎金

慧洋（2637）董事會昨（17）日通過員工2024年度年度獎金分配案，即便第4季散裝市況略為回檔，2024自結全年稅前盈...

鋼筋新盤價 估開平高盤

在鋼筋盤價調降和國際廢鋼報價走揚的雙重激勵下，國內鋼筋市場近一周來買氣大增，全台鋼廠初估有13至15萬公噸新單進帳，豐興...

山林水奪兩大案 總價29億

山林水（8473）昨（17）日報捷，成功取得兩大指標性專案，包括台灣自來水公司第七區管理處「澄清湖淨水場委外代操作暨維護...

中鋼股價遭假消息拖累？金管會緊盯

中鋼近期股價直直落，前波一度下探17.85元，中鋼工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。證期局副...

美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

美東碼頭罷工警報解除，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）歷經一番談判後，8日宣布達成為期六年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。