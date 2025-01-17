大同新能源事業傳捷報

大同（2371）昨（17）日宣布，旗下新能源事業大同智能第一個自建超高壓供電系統儲能案場正式完工併網送電。場址位於大園電纜廠區內，目標在3月底前完成相關測試後，將加入電力交易平台參與台電輔助服務，有助提升電網穩定。未來工商與家用表後儲能及虛擬電廠亦將為大同智能業務推展重點。

大同目前建置的儲能電量已逾115MW，自建之E-dReg儲能電量約50MW，分別位於觀音廠6MW及本案電纜廠超高壓系統的44MW。

大同表示，此次自建AFC E-dReg儲能案場約44MW/158.89MWh，每日提供126.4MWh儲電量，相當於12,600家戶用電量，總建置面積7,036平方公尺，由大同重電負責建置超高壓連接站及升壓站、電纜廠的超高壓電力纜線等設備，並有上、下基地，16間電池組合屋，電池模組採用國際大廠三星SDI E4，電力轉換系統PCS由PE 與 Fimer(ABB)供應， 搭配大同重電自產的非晶質高效能變壓器、高低壓盤，展示大同在儲能設計建置及機電整合之一站式服務能力。

大同長期參與台灣電力基礎建設並率先發展智慧能源系統與應用，包含台灣第一座微電網示範園區，遠至離島南沙、東沙、七美島的微電網系統，台電電力交易平台日前上線，大同也是台灣第一家上架增強型動態調頻儲能系統的營運商，亦參與全台第一套兆瓦級大型儲能案場建置。