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慧洋自結2024全年 EPS 8.12元 將發放年度獎金平均7個月

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

慧洋-KY（2637）董事會通過員工2024年度年度獎金分配案，即便第4季散裝市況略為回檔，2024自結全年獲利仍達8.12元，相較前一年度4.38元大幅成長，為激勵集團士氣、並持續感謝員工過去一年辛勞與付出，將發放年度獎金平均7個月。

慧洋公司強調，照顧員工不遺餘力，不論是市場供不應求營運創高峰、抑或是疫情期間或散裝市況不佳情況下，仍維持發放最低4個月以上之年度獎金，不吝與集團所有成員分享營運成果，同時亦不忘股東長期的支持與信賴，將參考過去發放比例、現金殖利率與產業行情，給予合適之股利分配。

對散裝航運而言，2025將會是關鍵的一年，環保法規日趨嚴謹，預期地緣政治與全球政經局勢變化亦將影響原物料貿易、航運路線，多空因素交雜情況下，慧洋將維持審慎態度，持續觀察農曆新年後運價指數之走勢，惟員工與股東是慧洋重要之資產，保障員工福利與股東權益是公司應盡的責任與義務，期許集團內外上下團結一心，持續為2025衝刺，開創營運新局面。

慧洋 股東

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