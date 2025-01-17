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大陸鋼價反彈、美國重建利多 中鋼領軍鋼鐵股上衝

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

鋼鐵股的春天來了？大陸鋼價近期出現反彈，鐵礦石價格同步上揚，近五個交易日單周漲2.5%，加上美國洛杉磯大火帶來潛在重建鋼材需求，鋼鐵指數17日連四紅，並站上月線大關，龍頭中鋼（2002）今跳空開高，盤中挑戰收復月線，漲幅逾2%，中鴻（2014）、燁輝（2023）、第一銅（2009）、新光鋼（2031）等也都有2%以上的漲幅，聚亨（2022）更大漲逾4%。

鋼鐵指數自去年11月出現加速趕底的趨勢，最低一度下探至109.85點，類股指數回測至近四年前，不過近日整體類股走勢轉強，中鋼盤中一度大漲至19.75元，挑戰月線大關，成交量也擠進今日前十名。

大陸鋼價大力反彈，熱軋底材每公噸回漲站上人民幣3,400元，1/16中國鐵礦石期貨價格每噸來到796元人民幣，自1/8上漲6.4%；美國紐約商品交易所的鐵礦砂期貨價格1/15漲至每乾公噸100.2美元。

中鋼專家說，川普即將上台執政，表面上雖強調美國優先，但終究美國是全球最大經濟體，年GDP規模高達28兆美元，比排名第二的中國大陸高出10兆美元，最大經濟體繁榮，仍可帶動周邊與相關產業鏈復甦，「情勢可能比預期好很多」。即便美國真的走回孤立主義，將凸顯中國大陸、東南亞、中南美洲甚至非洲等全球南方國家發展的重要性。

而美國洛杉磯大火，燒毀上萬戶民宅，具有潛在重建鋼材需求，上市鋼廠主管指出，美國郊區民宅家家有車庫，車庫捲門都是使用鍍鋅、烤漆鋼材，相關鋼品為燁輝、裕鐵、盛餘（2029）等國內主力單軋廠強項，這些大廠多向中鋼採購熱軋原料。加上新台幣兌美元匯率貶破33元，出口外銷到美國的鋼材更顯優勢，對國內今年第1季鋼鐵產銷高度加分。

美國 鋼鐵股

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