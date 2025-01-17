中鋼股價遭假消息拖累？金管會緊盯

中鋼（2002）近期股價直直落，前波一度下探17.85元，中鋼工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。證期局副局長高晶萍昨（16）日提三點說明，一、轉投資虧損疑慮，中鋼已在1月3日發重訊說明，二、證交所有股市監視制度，自然包括假消息查核，三、操縱股價，依規定最重可關十年。

中鋼工會理事長陳春生15日對外表示，中鋼去年前11月稅前盈餘比前年還好，但股價卻一路下跌，都是被假消息所害，呼籲金管會要出來主持公道。

高晶萍說，一是針對媒體報導，中鋼公司轉投資台智電計畫統購25年、總價5,500億元的綠電，以及轉投資興達海基虧損64億元等情事，證交所已請中鋼對外說明，中鋼已在1月3日發布重訊。

二是、假消息查核一事，高晶萍說，證交所本來就有股市監視制度，不論是中鋼或是哪家公司有價量異常、投資交易情況異常，證交所都會依照規定辦理，這是證交所職責。

三是，若有特定人操縱股價，既有的「證券交易法」也有相關規定。

高晶萍說，（不是針對中鋼）若有操縱股價的話，是有相關刑責。依證交法155條規定，操縱股價處三年到十年以下有期徒刑得併科1,000萬到2億元以下罰金；此外，假設犯罪所得若逾1億元，則會加重刑責到七年以上有期徒刑，罰金將高達2,500萬元到5億元以下。