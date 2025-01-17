中鋼股價遭假消息拖累？金管會緊盯

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

中鋼（2002）近期股價直直落，前波一度下探17.85元，中鋼工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。證期局副局長高晶萍昨（16）日提三點說明，一、轉投資虧損疑慮，中鋼已在1月3日發重訊說明，二、證交所有股市監視制度，自然包括假消息查核，三、操縱股價，依規定最重可關十年。

中鋼工會理事長陳春生15日對外表示，中鋼去年前11月稅前盈餘比前年還好，但股價卻一路下跌，都是被假消息所害，呼籲金管會要出來主持公道。

高晶萍說，一是針對媒體報導，中鋼公司轉投資台智電計畫統購25年、總價5,500億元的綠電，以及轉投資興達海基虧損64億元等情事，證交所已請中鋼對外說明，中鋼已在1月3日發布重訊。

二是、假消息查核一事，高晶萍說，證交所本來就有股市監視制度，不論是中鋼或是哪家公司有價量異常、投資交易情況異常，證交所都會依照規定辦理，這是證交所職責。

三是，若有特定人操縱股價，既有的「證券交易法」也有相關規定。

高晶萍說，（不是針對中鋼）若有操縱股價的話，是有相關刑責。依證交法155條規定，操縱股價處三年到十年以下有期徒刑得併科1,000萬到2億元以下罰金；此外，假設犯罪所得若逾1億元，則會加重刑責到七年以上有期徒刑，罰金將高達2,500萬元到5億元以下。

中鋼 證交所

延伸閱讀

中鋼工會要求金管會調查假消息影響股價 證期局這麼說

中鋼（2002）股價18元應該「不是底部」！ 分析：就算反彈也會繼續跌

【重磅快評】被要求成立台智電 中鋼為何嚇得半死？

中鋼（2002）股價面臨18元保衛戰…創9年新低且無止跌跡象！ 專家：恐回不去了

相關新聞

鈺齊2024年EPS 7.23元 加速擴產

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（16）日公布去年第4季自結財報，單季稅後純益5.84億元，年增828.1%，...

中鋼股價遭假消息拖累？金管會緊盯

中鋼近期股價直直落，前波一度下探17.85元，中鋼工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。證期局副...

國喬外銷東南亞 超車大陸

國喬石化（1312）昨（16）日宣布，面對石化業景氣低迷，國喬石化以「開拓主力市場、轉型高階材料應用」兩大營運策略雙軌並...

瑞智斥資1.8億 買庫藏股

瑞智（4532）昨（16）日公告，董事會決議今天起實施庫藏股，預計買回上限5,000張自家股票，每股買回區間價格為17....

雲品插旗嘉義 建Villa園區

雲品（2748）與光禹國際昨（16）日宣布，跨界共同開發嘉義故宮南院旁BOT案，設計規劃出9.9公頃的湖畔景觀Villa...

皇翔砸33億 北市買地

皇翔（2545）昨（16）日公告，取消台北市大同區雙連段合建案，經考量後改為購入後興建，以33.17億元向關係人慶隆開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。