鈺齊2024年EPS 7.23元 加速擴產

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（16）日公布去年第4季自結財報，單季稅後純益5.84億元，年增828.1%，每股純益3.07元；累計全年獲利13.76億元，年減8.1%，每股純益7.23元。

鈺齊指出，將持續加快新廠進度，迎接戶外運動休閒產業正向發展態勢，打造下一波營運成長動能。

鈺齊表示，2024年第4季合併營收為43.88億元，季增21.9%、年增19.2%，單季營收表現不僅為去全年最高，更創最近六個季度以來新高；其中，2024年下半年營收為79.87億元，相較上半年66.24億元，增長20.6%，也比去年同期成長10.6%，復甦態勢明確而正向。

綜觀去年第4季獲利表現，營業毛利8.94億元，季增30.9%、年增36.9%，營業利益4.44億元，季增44.7%、年增41.1%，稅前盈餘7.43億元、季增492.7%、年增300.4%；稅後純益5.84億元，季增471.3%、年增828.1%，每股純益3.07元。

進一步分析獲利能力比率，2024年第4季營業毛利率、營業利益率及淨利率，分別達到20.4%、10.1%及13.3%，不管是相較於2024年第3季，或是相較於去年同期，皆呈現三率三升。

鈺齊並指出，去年第4季各項獲利指標，不僅達2024全年最高，更明顯優於2023年下半年以來相關營運表現，其中毛利率表現，更已連續六個季度呈現增長態勢，探究集團營運成果與獲利能力提升，除了產業復甦趨勢正向之外，主要歸功於經管效率再提升、產品組合再優化、明星品牌助攻，以及經濟規模的逐步展現。

至於在各國產值比重部分，2024年度的越南、柬埔寨、中國占比分別為58.9%、27.5%及13.6%；銷售地區的營收占比，大歐洲營收占比44.3%，而大美洲市場則為39.1%；當前集團量產代工家數已達50家，前三大占比約五成，前十大已逾八成，前20大則逾九成，集團多品牌接單營運策略主軸不變。