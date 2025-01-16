台灣高鐵 2025年拚雙成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣高鐵（2633）總經理鄭光遠表示，透過運具整合期望將運高鐵的能發揮到最大，2025年營收、獲利會雙成長，力拚創歷史新高。新世代列車2026年引進，配合2027年左營基地「第二車輛檢修廠」完工正式上線，營運將更順暢，並大幅提升整體運能。

鄭光遠表示，高鐵已成為往來南北最重要交通工具，去年前三季稅後純益51億元，年增2%，每股純益0.91元；依交通部統計數據來看，2024年全年7,825萬人次，推升營收年增6.8%，平均每日運輸21.4萬人。高鐵新車體將於2026年送至台灣，2027年上線，配合新車上線「第二車輛檢修廠」動土，台灣高鐵已做好迎接新世代列車的準備工作。

鄭光遠表示，左營基地「第二車輛檢修廠」完工後，車輛維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數由44組擴增至50組；2025年1月完成第一階段「基樁工程」， 後續規劃執行「鋼構製造及基礎工程」施工， 預計2027年底完工。

「台灣高鐵永續循環行動」昨（16）日記者會，鄭光遠表示，高鐵在環保與減碳上跨入新里程碑。100%利用車站回收的寶特瓶及微波食品餐盒，循環再生所開發出的「永續循環制服」及環保紀念品，希望透過100% THSRC Recycled理念，落實永續循環的減碳目標。

營收

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