皇翔砸33億 北市買地
皇翔（2545）昨（16）日公告，取消台北市大同區雙連段合建案，經考量後改為購入後興建，以33.17億元向關係人慶隆開發購入北市大同區雙連段一小段3地號等44筆土地，土地面積約551.76坪，每坪單價601.16萬元。皇翔指出，該案鄰近民權西路站，地段佳，為營運考量購入此地。
皇翔近年採取多元化開發策略模式，除購置土地，亦積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更案永和大陳單元3、4等；捷運聯開案有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線台北大學站捷運開發案」等。其中，永和大陳單元3基地面積近4,000坪，預計今年第1季動工，採邊建邊售，2029年完工；單元4基地面積約3,817.23坪，由於作業流程需要時間，最快一年後動工，預計2032年完工。
住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，目前大同區以「宏國大道城」、「國王雙子星」等為指標，後續有「世座友樂町」與「宏道一品」，價格預期看齊高水位。
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