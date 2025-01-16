雲品插旗嘉義 建Villa園區

雲品（2748）與光禹國際昨（16）日宣布，跨界共同開發嘉義故宮南院旁BOT案，設計規劃出9.9公頃的湖畔景觀Villa園區。其中，旅宿與餐飲設施預計2025年12月底試營運，未來更規劃第三期工程，將打造全年齡、全客群的遊憩設施。

雙方聯合開發的度假園區基地比鄰嘉義縣故宮南院，光禹國際以「羊角藝術村」為開發主題，打造縱橫交織的河道與人工湖，如同荷蘭羊角村水上小鎮；雲品將營運其中32棟湖畔Villa，園區中除規劃嘉義特色文創藝術展售中心、米其林廚藝團隊餐廳，還有光影全息展演廣場及衝浪親水樂園等建設，提供多元文化體驗與休閒娛樂。

雲品總經理丁原偉表示，雲品憑藉對高端市場的精準掌握與卓越服務，擅長打造深具風格的旅宿餐飲體驗，與光禹國際合作，將提升嘉義地區的文化與旅遊價值，為地方經濟帶來新的動能。

光禹國際董事長字維新表示，全球高端旅遊市場中，野奢Villa與多元複合的度假村Resort為二種截然不同的住宿類型。前者強調隱蔽獨立，後者強調多元度假設施，且房間數量充足。光禹國際結合二者優勢，首創亞洲「Villa Resort」野奢度假村，並與雲品聯手打造度假觀光界的「愛馬仕」。這種稀有的度假村型態，不僅重新定義高端旅遊市場新風貌，更是台灣旅遊產業一大躍進。

此次開發案由光禹國際投資15億元，除旅宿設施以外，園區亦規劃2萬平方米的衝浪水陸樂園，除有滑水道、人工河、游泳池等戲水設施外，還有人工衝浪池，不必受限於天氣海象便可享受衝浪樂趣，將成為全台獨家的衝浪主題水陸樂園結合旅宿的野奢度假園區。