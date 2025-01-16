瑞智斥資1.8億 買庫藏股

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

瑞智（4532）昨（16）日公告，董事會決議今天起實施庫藏股，預計買回上限5,000張自家股票，每股買回區間價格為17.15元至37.85元，以買回區間最高價37.85元計算，若5,000張全數買足，將斥資逾1.89億元。瑞智表示，此次買回股份擬轉讓予員工。瑞智昨天股價收24.45元，上漲0.05元。

瑞智2024全年營收215.39億元，年增27.89%。瑞智母公司聲寶集團總裁陳盛沺日前表示，瑞智去年營收明顯增長，主要受惠2023年投入研發，並與幾位客戶建立新平台，成功爭取更多訂單，內部看好，今年瑞智營運有望年增兩位數百分比。

另一方面，為強化海外布局，瑞智與大金合作在印度設廠生產壓縮機，瑞智將分兩期進行，下半年正式啟動，估計2025年整體壓縮機銷售約2,300萬台，超越去年，改寫新高。

營收 瑞智

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