快訊

比演唱會擠！黃仁勳被包圍「30公尺走40分鐘」臨時取消夜市行程

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

聚陽去年稅前大賺逾兩個股本 全年稅前淨利52.42億

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）16日公告自結獲利，去年第4季合併稅前淨利12.29億元，年增9.24%，累計去年全年稅前淨利52.42億元，年增4.28%，大賺逾兩個股本，以目前加權平均股數2.47億股計算，稅前每股盈餘為21.25元。

聚陽第4季獲利表現亮眼，符合市場預期，主要受益於生產效率提升，使第4季毛利率較第3季回升。法人表示，由於第4季運輸條件改善，加上船班穩定使工人加班減少，估聚陽第4季毛利率落在25~26%，較第3季的23.7%明顯改善。

聚陽2024年全年營收達355.24億元，年增9.4%，連續四年創新高，去年稅前淨利52.43億元，年增4.28%，不過，因公司去年發放0.2元股票股利，使股本較前一年度膨脹，法人預估，聚陽去年每股稅後純益將僅略優於2023年的16.5元。

展望2025年，聚陽今年初已提高報價，主要反映去年下半年以來東南亞工資成本提升，在訂單量上也持續成長，加上第2季將有新產能開出，上半年不論出貨量及價格可望同步增長。

聚陽今年在印尼與越南等地都有新產能投放，預期出貨量年增率有望提升至雙位數；若以擴產地區來看，印尼增加最多、其次是越南，另外包括孟加拉與薩爾瓦多也有貢獻。

在客戶方面，日系客戶去年包下聚陽印尼兩座廠生產，今年已計畫包下第三座印尼廠，美系客戶方面，訂單量也持續成長，加上運動服飾品牌2025年可望開啟補庫存循環，整體市場需求不弱。

法人表示，聚陽2025年受惠低庫存，將使客戶拉貨動能維持，即便短期可能因客戶觀望美國政策而遞延下單，不過整體將有利於多地產線及短交期的聚陽，同時毛利率因產品組合轉佳而上升。

聚陽在全球已有七國生產基地，涵蓋亞洲與中南美洲，在當前關稅壁壘趨勢下，多國布局的優勢日益凸顯，能有效降低風險並靈活應對市場需求。

印尼 聚陽

延伸閱讀

美防長提名人遭問東協問題交白卷 引發印尼社會熱議

印尼女看護到任月餘孩子滿身傷 桃院判8月驅逐出境

印尼伊布火山爆發 周邊地區提升到最高警告級別

越南發展核電計畫 俄國總理表態願參與建設

相關新聞

中鴻2月新盤價16日開出平盤 鋼市期待新年有好彩頭

中鴻（2014）16日開出2月盤價，內銷熱軋、冷軋及鍍鋅價格全部平盤，外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定...

20年最慘！台塑四寶去年只賺83億狂減8成…抱股一年卻「變半價」怎麼辦

台塑集團周五（1/10）公布2024年獲利表現，台塑四寶中，台塑(1301)去年呈現虧損、台塑化（6505）每股純益（EPS）0.62元則是獲利表現最好的，四寶整體去年稅後純益83.71億元，年減超過8成，創下逾20年來最差獲利表現。

富威電力上市首日漲20%

正崴集團旗下富威電力（6994）昨（15）日以每股81元掛牌上市，開盤旋即展開蜜月行情，終場大漲16.2元，漲幅20%，...

青松健康上市首日漲19%

全國首家以「長照產業」為核心業務上市的青松健康（6931）昨（15）日以承銷價67元掛牌，收盤股價來到80元，上漲13元...

中鋼工會質疑假消息重創中鋼股價 要求金管會主動調查

中鋼（2002）工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。

美東罷工警報解除 運價看跌 牽動貨櫃三雄元月營運

美東碼頭罷工警報解除，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）歷經一番談判後，8日宣布達成為期六年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。