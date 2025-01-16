聚陽去年稅前大賺逾兩個股本 全年稅前淨利52.42億

聚陽（1477）16日公告自結獲利，去年第4季合併稅前淨利12.29億元，年增9.24%，累計去年全年稅前淨利52.42億元，年增4.28%，大賺逾兩個股本，以目前加權平均股數2.47億股計算，稅前每股盈餘為21.25元。

聚陽第4季獲利表現亮眼，符合市場預期，主要受益於生產效率提升，使第4季毛利率較第3季回升。法人表示，由於第4季運輸條件改善，加上船班穩定使工人加班減少，估聚陽第4季毛利率落在25~26%，較第3季的23.7%明顯改善。

聚陽2024年全年營收達355.24億元，年增9.4%，連續四年創新高，去年稅前淨利52.43億元，年增4.28%，不過，因公司去年發放0.2元股票股利，使股本較前一年度膨脹，法人預估，聚陽去年每股稅後純益將僅略優於2023年的16.5元。

展望2025年，聚陽今年初已提高報價，主要反映去年下半年以來東南亞工資成本提升，在訂單量上也持續成長，加上第2季將有新產能開出，上半年不論出貨量及價格可望同步增長。

聚陽今年在印尼與越南等地都有新產能投放，預期出貨量年增率有望提升至雙位數；若以擴產地區來看，印尼增加最多、其次是越南，另外包括孟加拉與薩爾瓦多也有貢獻。

在客戶方面，日系客戶去年包下聚陽印尼兩座廠生產，今年已計畫包下第三座印尼廠，美系客戶方面，訂單量也持續成長，加上運動服飾品牌2025年可望開啟補庫存循環，整體市場需求不弱。

法人表示，聚陽2025年受惠低庫存，將使客戶拉貨動能維持，即便短期可能因客戶觀望美國政策而遞延下單，不過整體將有利於多地產線及短交期的聚陽，同時毛利率因產品組合轉佳而上升。

聚陽在全球已有七國生產基地，涵蓋亞洲與中南美洲，在當前關稅壁壘趨勢下，多國布局的優勢日益凸顯，能有效降低風險並靈活應對市場需求。