中鴻2月新盤價16日開出平盤 鋼市期待新年有好彩頭
中鴻（2014）16日開出2月盤價，內銷熱軋、冷軋及鍍鋅價格全部平盤，外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定；由於全球總體經濟表現穩中趨堅，鋼市期待金蛇年有好彩頭。
中鴻表示，聯合國最新發布的「全球經濟情勢與展望」報告，小幅上調2025年全球經濟成長率預測至2.8%，以反映美國和中國大陸經濟成長率上修。
另，美國12月就業數據強勁，顯示其經濟動能充足，聯準會（Fed）貨幣政策節奏雖待觀察，然中國大陸財政部表態實施「非常積極」的財政政策，為其經濟提供強力支持，預計全球經濟仍維持穩健運行。
中鴻指出，短期觀察全球鋼鐵市場保持觀望，靜待川普上任後新政拍板，才能擺脫目前國際總體經濟情緒的不確定性，鋼市在淡季及春節效應下，大陸指標鋼廠新盤仍保持平穩，且鋼材社會庫存遠低去年同期18.7%，預期鋼價將有所支撐。
考量春節長假造成上班日減少工時降低，鋼鐵銷售與提貨量勢必減少，影響生產線規劃，為穩定市場信心，所以2月盤價維持平盤。
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