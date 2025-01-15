青松健康上市首日漲19%

全國首家以「長照產業」為核心業務上市的青松健康（6931）昨（15）日以承銷價67元掛牌，收盤股價來到80元，上漲13元，漲幅19.4%，蜜月行情甜蜜。

董事長陳謀表示，未來公司將進一步透過醫藥、生技、輔具、智慧科技等跨領域整合，構建長照產業生態圈。例如，結合旅遊、送餐、健康管理與智慧輔具等服務，形成以客戶為核心的多元化平台，不僅提升客戶體驗，也為公司帶來更多成長動能。

根據統計，台灣長照需求人數預計在2026年突破百萬大關，老年人口突破20%，住宿床位缺口超過3萬，這些數據顯示出長照的剛性需求與市場的穩定成長。隨著醫療技術進步，台灣人均壽命穩步增長，2023年達到80.23歲，但緊接需要面對的是人口結構迅速高齡化。

陳謀表示，公司積極實施平行與垂直整合策略，例如平行整合涵蓋社區式與居家式，以及住宿式機構，甚至延伸至全齡友善住宅，為長者提供連續性照顧；垂直整合則結合醫療，形成完整的長照產業鏈，提供更高附加價值的整合服務。

青松健康不僅深耕台灣市場，亦將目光放眼國際，尋求東亞高齡化市場的商機。公司亦與日本長照業者展開合作，定期派遣人員前往學習日本先進的照護技術，進一步強化競爭壁壘。

青松健康去年營收達9.83億元，年增13.31%，營收創下歷史新高，近五年營收已成長約四倍，營運穩定成長。前三季稅後純益2,636.7萬元，每股純益0.44元。