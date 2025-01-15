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富威電力啟動掛牌蜜月行情 早盤大漲逾二成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
富威電力15日上市掛牌交易。富威電力董事長胡惠森（右）與總經理郝遐鵬。圖/富威電力提供
富威電力15日上市掛牌交易。富威電力董事長胡惠森（右）與總經理郝遐鵬。圖/富威電力提供

正崴集團子公司富威電力（6994）15日以每股81元掛牌上市，開盤旋即展開蜜月行情，大漲16.8元，漲幅逾20%，早盤股價暫時來到97.7元，該公司是國內第一家上市的再生能源售電公司，也同時提供節能與儲能相關的服務。

證交所上午舉辦富威電力上市掛牌典禮及「新股上市敲鑼」儀式，由證交所總經理李愛玲主持，邀請貴賓暨輔導上市之證券承銷商-福邦證券、簽證會計師與會共襄盛舉。正崴集團董事長郭台強、富威電力董事長胡惠森、總經理郝遐鵬等親臨致詞並與貴賓共同敲鑼。

正崴集團董事長郭台強致詞時強調，全球再生能源產業的快速發展，目前國內從事再生能源售電業者的家數，已經有93家，富威電力是第一家上市的民營售電公司，開啟台灣電力交易市場資本化和全民化的重要里程碑。

郭台強也提醒，台灣作為全球推動AI的重要引擎，面對「沒有電力，就沒有國力的AI時代」，如何創造更多元化的再生能源解決方案，全力支持台灣產業穩定發展，正是富威電力和母公司森崴能源努力的重要使命，也期待富威電力和森崴能源成為台灣淨零永續和AI科技並進最可靠的能源後盾。

富威電力董事長胡惠森指出，富威電力今天上市掛牌，最大的目的，希望讓全民都能參與民間售電公司的投資，一起加入全球淨零碳排的永續使命，共同將再生能源電力發揚光大，成為「全民的富威電力」，進而跨向亞洲各國及國際市場，達成守護地球、全人類共享的綠電交易大平台。

富威電力總經理郝遐鵬表示，富威電力是台灣首批獲得民間售電執照再生能源售電業，而電力交易業者最重要的就是「誠信」，積極爭取掛牌上市就是為了公開透明。富威電力亦有正崴集團、永崴投控（3712）及森崴能源母公司作為後盾，在業界廣受合作夥伴認同。

富威電力規劃導入AI技術和跨平台售電合作，現行採用的電腦交易監控系統及人員培訓，均經過層層嚴謹把關，並以ESG永續經營視為公司重要信念，以最專業的技術與資訊安全保障，確保所有參與平台的合作夥伴都能獲得他們想要的服務。因而獲得各產業指標性的龍頭企業大力支持，業績穩定成長，2024年累計至2024年11月發放的再生能源憑證總數，居全國第一。

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