統一超搶年節祭祀商機

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶攻年節祭祀商機，推出雞腿、刈包等祭拜用系列商品，並提供消費者線上點燈祈福服務，期望相關業績能翻倍成長。

7-ELEVEN指出，春節假期許多店家未營業，為滿足民眾祭祀需求，7-ELEVEN推出多款適合祭拜地基主的「大雞腿」系列商品，還有為尾牙日習俗準備的刈包，為該檔期業績帶來一波成長動能。

7-ELEVEN指出，觀察到消費者準備祭祀供品偏向購買熟食，且傳聞地基主喜歡吃雞腿，民眾拜拜會準備雞腿或雞腿便當，7-ELEVEN因此鎖定住宅、商業型門市加強備貨，便利民眾準備除夕祭拜需求，祭出多款雞腿商品，包含雞腿便當、烤雞腿與冷凍食品。根據內部統計，以往除夕當天雞腿相關商品銷售表現可較前一周翻倍成長。7-ELEVEN也推出與知名飯店聯名的刈包，預計也將帶來一波新年買氣。