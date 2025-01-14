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大同6.6億買1.5萬張庫藏

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

大同（2371）昨（14）日公告，買回庫藏股1萬5,037張，共斥資約6.61億元，平均每股買回價格為44.01元。加計本次買回後，累計目前共持有自家股票6萬5,816張，占已發行股份總數比率為2.81%。

大同元月6日董事會通過預定買回上限8.3萬張庫藏股，每股買回價格區間42元至70元，買回期間自1月8日至3月7日，約占現有股本3.55%。

以昨天公告已買回1萬5,037張計算，此次庫藏股執行率已達約18.11%。

大同當時表示，此次買回庫藏股後將註銷，目的是為維護股東權益，有利公司瘦身及提升獲利。大同昨天股價漲0.1元、收44.1元。

大同董事長王光祥日前表示，因應川普2.0時代來臨，擬規劃併購美國變壓器廠，並考慮在當地設置小型組裝廠。王光祥同時透露，今年確定會發放股利， 有望每股配發超過2元。

大同先前於法說會曾表示，朝今年一定發放股利目標邁進。王光祥認為，大同去年處分芙蓉大樓後，已經在去年第三季弭平特別盈餘公積虧損，今年確定可以發放股利，每股有望配發2元多一些，這將是大同睽違24年的配息案。

大同 庫藏股

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