車用散熱系統風扇大廠金興精密上市 密月期隱然啟航

福邦證券（6026）輔導、主辦承銷的車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠-金興精密（7732）上市案，14日以每股40元正式上市掛牌交易，早盤以43.6元跳空開高後，一度衝高到44.7元，漲幅逾11％，新股上市密月期隱然啟航。

金興精密主要業務專精於售後維修市場提供各式車款之散熱風扇及鼓風機，持續提升研發能量，從傳統風扇跨足至未來市場主力的無刷風扇及其Lin Bus（Local Interconnect Network）通訊協定產品技術逾10年，開發能力及產品品質深獲客戶信賴。具有多車款覆蓋、快速因應客戶需求及高效研發技術能力為核心競爭力。公司布局泰國廠產能，積極開發國際車廠與Tier1客戶，可望享有產品銷量成長，進而帶動業績表現。金興精密2024年自結營業收入較2023年成長5.03%，業績持穩成長。

根據S&P Global Mobility統計，目前北美汽車平均車齡已提升至12.6年，AM零組件的價格約在OE價格的20~30%；當前每單位的汽車零組件成本受人工和通膨等因素提升下，有望帶動消費者採用AM零件的意願。在電動車方面，全球各國持續朝向淨零減碳的目標下，透過補貼和碳排放政策推動需求，金興精密加速提升電動車散熱產品的技術與生產精度，進一步增加產品在電動車市場的覆蓋率，滿足快速增長的市場需求，將可帶動公司業績成長。

在中美貿易戰加劇下，促使歐美汽車零組件廠商加快產地移轉，金興精密具備台、泰兩地非中產地優勢，可望受惠於中美貿易戰轉單及電商蓬勃發展，帶動業績成長。近年來，金興精密以全球市場多元布局角度，在北美、中南美洲及新興市場持續擴大市場觸角，並積極跨入汽車OES市場，其泰國廠區的生產能力符合整車所需的零組件生產要求，係金興精密跨入OE市場供應的機會。

展望未來，金興精密將持續推動無刷電子風扇自動化生線，並透過模組化和自動化生產，持續精進製造，並積極與拓展OES業務，在車用領域擴展商機，並進一步擴大市場份額，成為全球汽車零組件領導廠商。