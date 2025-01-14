裕隆昨日股價破底、今反彈大漲 鴻華先進飆漲停

裕隆（2201）13日重跌逾7%，收45.35元，股價創兩年新低，但14日隨大盤反彈，大漲逾5%，收48元；鴻華先進-創（2258）漲勢更強，股價帶量攻上漲停板，收46.95元。

裕隆去年12月合併營收77.75億元，年減5.9%，全年合併營收858.18億元，則較前一年成長4.4%。累計前三季每股純益3.2元。

裕隆去年下半年合併營收除12月以外大多呈現月減，因中華車（2204）旗下的MG受到國產車自製率影響，隨著MG逐漸恢復正常，今年這項不利因素將可以逐步排除。

裕隆先前於11月法說會中表示，旗下電動車納智捷n⁷10月起長程版（Long Range）版本已經啟動接單，預期11月銷量會隨著n⁷LR長程版交車啟動而成長，預估n⁷上市滿周年時間，可達交車10,000輛的目標，跟先前的規劃一樣。

至於第二款輛電動車n5，即採用鴻華先進Model B量產版的跨界車款，外界都預料將會成為納智捷品牌的第二輛電動車型，先前鴻海科技日，納智捷總經理李應生曾表明，已經啟動開發，應該很快可以面世。

鴻華先進-創今出量大漲，攻上漲停板46.95元，挑戰前高。鴻華先進第三季稅後虧損5.59億元，每股虧損0.32元，累計前三季每股虧損0.74元。

鴻華先進去年10月在鴻海科技日宣布，Model C北美版電動車將在2025年底推出，目前已發表的車款，電動巴士Model T、純電休旅車Model C均已進入量產交車，Model B今年也將推出量產版，最快年底開放預訂。

電動巴士Model T獲得海內外客戶大力支持，目前訂單大於產能，鴻華先進在高雄橋頭的新廠已於4月11日動土，預計2025年完工，初期約年產500輛、2028年目標是擴產至1,000輛。