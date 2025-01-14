汽車AM族群獲利佳 東陽去年全年EPS 9.16元、盤中大漲逾5%

東陽（1319）13日公布去年全年自結，合併稅前盈餘達55.3億元，年增率45%，全年每股盈餘9.16元，寫下史上最賺紀錄，激勵汽車售後維修（AM）族群14日集體走強，東陽盤中大漲逾5%，帝寶（6605）漲幅逾4%，堤維西（1522）、耿鼎（1524）漲幅逾3%，而14日掛牌上市的金興精密（7732），盤中更強漲20%，大展蜜月行情。

東陽也公布2024年12月自結合併稅前盈餘達5.3億元，年增72%，創歷年同期新高。看好AM長期發展，加上目前台南廠區14萬坪土地滿載已不敷使用，東陽規劃未來三年10萬坪擴產計畫，在擴廠計畫全面完成後，可滿足未來三至五年業務成長需求，年產值將增加百億元。

東陽AM事業群副總吳介中表示，因應近年來汽車零件AM市場需求熱絡，興建科工新廠是當務之急，台南科技工業區新廠預計第3季完工，而約1.5萬坪的台南七股科工區今年3月會開始動工，2026年底將興建約5.5萬坪的新市產業園區新廠。

吳介中指出，北美市場需求持續增溫，在北美STATE FARM使用非原廠件的商機釋出後，東陽挾著大規模與品項齊全、快速生產出貨以及大量CAPA認證產品，在通路端取得更大優勢。

東陽不只將擴大現有汽車保險桿、葉子板、車廂尾門等相關塑件和鈑金件的生產規模，同時以往受限於東陽廠房土地不生產的車用風扇、AGS主動式進氣柵欄以及各種汽車小件的零組件，都將納入東陽的生產項目。

14日掛牌的金興精密上演蜜月行情，盤中一度大漲至49.2元，漲幅逾兩成；車用散熱系統為金興精密核心業務，散熱馬達風扇產品多達3,100種，並每年新增約150至200項新產品，也長期專注於全球車用AM市場。

董事長施春景表示，2023年營收有76%以上來自全球消費主力北美市場，產品線涵蓋超過6,000種品項，且從產品繪圖、模具設計到製造和包裝，均於內部完成，自製率高達90%以上。金興2024年前三季營收為8.37億元，稅後純益為1.59億元，年增率9.6%，每股稅後純益為2.1元。